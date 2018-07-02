الخفجي.. نجاح أول جراحة لتثبيت كسر الفخذ بالمسمار النخاعي

لمصاب في حادث سقوط من الأعلى وأجريت بالمستشفى العام

نجح الأطباء في قسم العظام بمستشفى الخفجي العام في إجراء أول عملية جراحية لتثبيت كسر الفخذ بواسطة "مسمار نخاعي" لمصاب في حادث سقوط من الأعلى، مما استدعى التدخل الجراحي بشكل عاجل.

وأوضحت "الصحة" في الشرقية أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في المستشفى، حيث كان يتم في السابق تحويل الحالات إلى المستشفيات المركزية في المنطقة، إلا أن دعم المستشفى باستشاريين وأخصائيين في تخصص العظام أسهم -ولله الحمد- في إجراء العمليات في هذا التخصص دون الحاجة لتحويل المرضى إلى المستشفيات المركزية في المنطقة، مما يشكّل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة في مستشفى الخفجي العام.

وفي سياق متصل، بيّنت "صحة الشرقية" أنه ضمن الإجراءات التطويرية لمستشفى الخفجي العام فقد تم دعمه بأخصائي قلب لاستقبال المرضى في العيادة التي تم تخصيصها وهي مجهزة بأجهزة الموجات فوق الصوتية للقلب وجهاز تخطيط القلب، حيث تعمل العيادة على مدار الأسبوع؛ لخدمة سكان الخفجي والمواقع القريبة منها دون الحاجة لمراجعة مراكز القلب المتخصصة في الدمام، مما يسهّل على سكان الخفجي سرعة تلقي العلاج.

كما شملت الأعمال التطويرية افتتاح غرفة "تخفيف الألم" في قسم الولادة بالمستشفى التي تحتوي على جميع المستلزمات والتجهيزات الطبية، حيث بدأت باستقبال الحالات للولادة الطبيعية، مما يعد نقلة نوعية لقسم الولادة في مستشفى الخفجي العام.