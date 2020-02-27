عُمان تسجل الحالة السادسة بفيروس كورونا المستجد

كلها مرتبطة بالسفر إلى إيران

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأوضحت الوزارة أن المريض يخضع للحجر المنزلي وهو في حالة مستقرة، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (6) حالات وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات. ‏

فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

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27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 11:57 PM

كلها مرتبطة بالسفر إلى إيران

عُمان تسجل الحالة السادسة بفيروس كورونا المستجد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مسقط

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أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأوضحت الوزارة أن المريض يخضع للحجر المنزلي وهو في حالة مستقرة، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (6) حالات وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات. ‏

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فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

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