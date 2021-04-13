أتربة وأمطار.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض: حالة تستمر حتى 10 مساء

قال :تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الدرعية والمزاحمية ورماح

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل: (الخرج، والدرعية، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمزاحمية، ورماح).

وبيّن "الوطني للأرصاد" أن الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساء.

المركز الوطني للأرصاد الرياض

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13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 09:08 PM

قال :تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الدرعية والمزاحمية ورماح

أتربة وأمطار.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض: حالة تستمر حتى 10 مساء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل: (الخرج، والدرعية، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمزاحمية، ورماح).

وبيّن "الوطني للأرصاد" أن الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساء.

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