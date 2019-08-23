غداً.. الكشف الطبي الدقيق يحدد إصابة عطيف

خرج مصاباً عند الدقيقة 11 أمام أبها

يجري لاعب وسط الهلال ( الدولي ) عبدالله عطيف غداً السبت فحوصات طبية دقيقة للوقوف على الإصابة التي تعرض لها في القدم اليمنى أمام أبها، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي انتهت زرقاء 4/2.

وكان عطيف قد خرج متأثراً بإصابته عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول وحل بدلاً عنه البيروفي "كاريلو".