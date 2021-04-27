الباحة.. أمطار وضباب يغلقان عقبة طريق الملك خالد

"المرور" يوجّه تحذيرات من تدني الرؤية أثناء القيادة

أغلقت الجهات المرورية عقبة طريق الملك خالد احترازياً؛ بسبب الأمطار، ووجود عوائق.

وتشهد منطقة الباحة ومحافظاتها، حالياً، هطول أمطار غزيرة مع موجة ضباب كثيفة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المواقع.

ودعا "مرور الباحة" قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء.