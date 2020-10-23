"برنت" يسجّل انخفاضًا يعادل 0,05% صباح اليوم

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0,05 %.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42,48 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0,12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40,59 دولاراً أمريكيا للبرميل.