"العويسى" يشكر القيادة على تعيينه رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر

أكد استمراره للارتقاء بالخدمات الإسعافية

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد جلال العويسى، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الموافقة السامية الكريمة لتعيينه رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأعرب الدكتور "العويسى" عن تقديره لوزير الصحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، الدكتور توفيق الربيعة، وكل أعضاء مجلس الإدارة على الثقة الكريمة بترشيحه لتولي مهام رئاسة الهيئة.

وأكد سعيه لتحقيق تطلعات رؤية القيادة الرشيدة في استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الإسعافية في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الكيان الإنساني الكبير.

ونوه رئيس الهيئة، بالدعم الكبير الذي تتلقاه هيئة الهلال الأحمر السعودي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن منسوبي الهيئة سيبذلون قصارى جهدهم في الرقي بخدمات هذا الصرح الإنساني في ظل ما تملكه الهيئة من بنية تحتية ستساهم، بإذن الله، في تحسين جودة الخدمة الإسعافية، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية.