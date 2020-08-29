662 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 16.275

عدد الوفيات بلغ 155

سجّل لبنان 662 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت).

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16.275 إصابةً، فيما زادت عدد حالات الشفاء إلى 4.484 حالة.

وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 155.

فيروس كورونا الجديد

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29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 09:26 PM

عدد الوفيات بلغ 155

662 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 16.275

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بيروت

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سجّل لبنان 662 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت).

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16.275 إصابةً، فيما زادت عدد حالات الشفاء إلى 4.484 حالة.

وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 155.

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فيروس كورونا الجديد

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