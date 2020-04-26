ترقية "المنجومي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة الطائف

صدر أمر ملكي بترقية المقدم ماجد بن تركي المنجومي، من منسوبي شرطة محافظة الطائف إلى رتبة "عقيد".

وعبّر العقيد "المنجومي" عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، ووزير الداخلية، سائلاً الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على هذا الوطن الغالي.

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26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 05:22 PM

ترقية "المنجومي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة الطائف

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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صدر أمر ملكي بترقية المقدم ماجد بن تركي المنجومي، من منسوبي شرطة محافظة الطائف إلى رتبة "عقيد".

وعبّر العقيد "المنجومي" عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، ووزير الداخلية، سائلاً الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على هذا الوطن الغالي.

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