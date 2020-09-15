الجبير يستعرض مع وزير خارجية المغرب العلاقات المتميزة بين البلدين

اتصال هاتفي بحثا خلاله المستجدات والقضايا الإقليمية خاصة "الشأن اليمني"

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.