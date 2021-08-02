إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا

سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119.