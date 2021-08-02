إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119.

0

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 08:28 AM

خلال الساعات الـ24 الماضية

إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 185

سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021