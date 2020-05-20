حائل.. "المكافحة" تطيح بأشخاص شكَّلوا شبكة لترويج المخدرات عبر مواقع التواصل

تم ضبطهم أثناء توصيل كيلوجرام من الحشيش و300 حبة كبتاجون لأحد العملاء

فرقة مكافحة المخدرات بحائل أمس الثلاثاء من الإطاحة بأشخاص؛ شكَّلوا شبكة ترويج منظمة بحائل عبر موقع التواصل الاجتماعي "السناب شات".

وضبطت الفرقة المروجين أثناء توصيلهم طلبًا لأحد العملاء، عبارة عن كيلوجرام حشيش مخدر و٣٠٠ حبة كبتاجون.

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20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 12:26 AM

تم ضبطهم أثناء توصيل كيلوجرام من الحشيش و300 حبة كبتاجون لأحد العملاء

حائل.. "المكافحة" تطيح بأشخاص شكَّلوا شبكة لترويج المخدرات عبر مواقع التواصل

خالد السليمي

حائل

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فرقة مكافحة المخدرات بحائل أمس الثلاثاء من الإطاحة بأشخاص؛ شكَّلوا شبكة ترويج منظمة بحائل عبر موقع التواصل الاجتماعي "السناب شات".

وضبطت الفرقة المروجين أثناء توصيلهم طلبًا لأحد العملاء، عبارة عن كيلوجرام حشيش مخدر و٣٠٠ حبة كبتاجون.

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