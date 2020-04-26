"العصيمي" يباشر عمله مديرًا لمستشفى حوطة بني تميم

باشر تركي حنس العصيمي، اليوم الأحد، مهام عمله الجديد مديرًا لمستشفى حوطة بني تميم العام.

أتى ذلك بعد صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، بتكليف تركي العصيمي مديرًا لمستشفى حوطة بني تميم، خَلفًا لـ"سعود القرون" الذي أحيل إلى التقاعد بعد مسيرة حافلة بالعطاء وتقديم خدمات جليلة للمرضى والمراجعين.