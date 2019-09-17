سكان الشرائع لـ"الصحة": تعثر المقاول في تنفيذ المستشفى بسبب الإهمال والوعود الزائفة

مصادر "سبق": نسبة الإنجاز 40 ٪.. والأهالي أكدوا أن النتيجة مكافأته لعامين إضافيين

يعيش أكثر من 200 ألف نسمة على وعود غابرة صدرت بين الحين والآخر من وزارة الصحة بما يفيد قرب انتهاء مشروع مستشفى الشرائع والذي حملت جدرانه بصمات عثرات مقاوله الذي لم ينه سوى 40 في المائة من إنجازه بحسب مصدر من الصحة نفسها، فيما أكد السكان؛ تعثر المقاول في تنفيذ المستشفى بسبب الإهمال والوعود الزائفة.

رصدت عدسة "سبق" تنفيذ أعمال إنشاء مشروع مستشفى الشرائع العام بمكة المكرمة الذي ينتظره أكثر من 200 ألف نسمة من سكان الشرائع والقرى شرق العاصمة المقدسة، بعد أن تم تمديد العقد العام الماضي حتى منتصف 2021 كما رصدت "سبق" عدم تنفيذ الطرق المؤدية إليه من قِبل أمانة العاصمة المقدسة على الرغم من قرب انتهائه.

وقد عبّر عددٌ من أهالي الشرائع وتحدث مطلق العتيبي وعبدالله المالكي وعتيق الزهراني من سكان مخططات الشرائع وقرى شرق مكة لـ"سبق"، عن أن مشروع مستشفى الشرائع العام أصبح لغزًا محيّرًا، مع عدم توضيح وزارة الصحة حيال ما تم إنجازه؛ ما أثار الشكوك حوله وكان المفترض الانتهاء منه نهاية عام 1440 هـ إلا أن الواقع غير ذلك، حيث مددت وزارة الصحة العقد حتى منتصف 2021 م.

ومن جانب آخر، عبّر الأهالي لـ "سبق" عن تذمرهم الشديد حيال عدم اكتمال مشروع المستشفى، الذي بدأ في عام 1436 ومدة عقده 4 سنوات ولكن للأسف لم يتم الانتهاء منه في موعده وفق العقد المبرم وعلى أن يتم تسليم المشروع في عام 1440 إلا أنه لم ير النور مرجعين ذلك سبب تعثر المقاول في التنفيذ بسبب الوعود الزائفة وتباطؤ تنفيذه من قِبل الشركة المنفذة، التي لم تلتزم بالعقد المبرم معها حيال المشروع.

وطالبوا وزارة الصحة بالوقوف على مشروع مستشفى الشرائع، ومحاسبة المقصرين، والإسراع في وتيرة العمل والاستفادة من خدماته الطبية وصعوبة مراجعة مستشفيات مكة المكرمة التي تصعب في وقت موسم رمضان والحج في ظل زحام الطرق المؤدية إليها لأكثر من عشرين عامًا ووعد وزارة الصحة لهم.

وذكروا أن الشرائع وقرى شرق مكة في أشد الحاجة إلى المستشفى بعد التزايد السكاني والذي تجاوز عددهم 200 ألف نسمة ولا يوجد حاليًا سوى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهذا لا يلبي الحاجة الصحية للسكان حيث لا تتوفر في الرعاية الأولية إلا التخصصات التي لا تكفي عناء الذهاب إلى المستشفيات الكبيرة، وتزيد المعاناة أكثر عندما يحتاج السكان إلى المستشفيات التخصصية خصوصًا في أوقات المواسم.

وأوضح مصدر مسؤول من وزارة الصحة أن الوزارة مددت عقد الشركة المنفذة لأكثر من عامين إضافيين وتم جدولة المستحقات ومتابعة نسبة إنجازه حتى اللحظة 40 ٪ في كامل المنشآت والملحقات.

وأشار المصدر إلى أن العقد الذي تم تمديده مع الشركة المقاول لمشروع مستشفى الشرائع العام بدأ قبل 7 أشهر وسيتم تسليم المشروع في 21 / 5 / 2021.

يُشار إلى أن مشروع مستشفى الشرائع، الذي لم يرَ النور بعد، يتكوّن من المبنى الرئيس بمساحة بلغت 97670م2، ومبنى الخدمات ومبنى ترفيهي يتسع لـ 500 شخص، والحضانة تستوعب 500 طفل، إضافة إلى أن الإسكان يتكون من 94 فيلا، و106 غرف "عزاب" مفردة، 369 غرفة "عازبات" مفردة، و124 وحدة مكوّنة من ثلاث غرف، 139 وحدة مكوّنة من غرفتين، فيما يتكون قسم الطوارئ بالمستشفى نفسه من 60 سريرًا، والمسجد يتسع لـ 300 مصلٍ، والعيادات الخارجية 98 عيادة، والعناية المركزة 64 سريرًا، وقسم الحروق 16 سريرًا، وعيادات خارجية 93، وأسرّة التنويم 412 سريرًا، وأخيرًا 92 سريرًا للعناية المركزة للكبار والأطفال ومن دون حضانات.