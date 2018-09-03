"تراحم الرياض" تُسهم في توفر (85) وظيفة لأبناء نزلاء السجون وتسدد إيجارات (117) أسرة

تقدم مساعدات مالية وعينية وتسدد رسومًا دراسية وديون النزلاء

كثفت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض (تراحم) من جهودها خلال العام الميلادي الجاري 2018م ، والتي تتمثل في دعم أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم من خلال سداد إيجارات مساكنهم وتقديم المساعدات المالية والعينية، إضافة إلى سداد ديون بعض النزلاء وبرامج دعم مختلفة.



ونجحت اللجنة منذ بداية العام 2018 وحتى أواخر شهر يوليو في توفير وظائف لبعض أبناء أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم وبلغت (85) وظيفة.



وانتهت اللجنة خلال هذه الفترة من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات صغيرة ومتوسطة للمستهدفين من اللجنة بلغ عددها (14) دراسة.



ووفقًا للإحصائيات أسهمت اللجنة في سداد إيجارات منازل (114) أسرة من أسر نزلاء السجون بمبلغ إجمالي يزيد على مليون ريال.



وقدمت اللجنة مساعدات مالية لـــ (61) أسرة من أسر النزلاء بمبلغ يزيد على (192) ألف ريال.



وضمن جهودها الداعمة قدمت اللجنة أكثر من (265) ألف ريال كمساعدات مالية للمفرج عنهم، فيما تكفلت بسداد الرسوم الدراسية الجامعية عن بعد للمفرج عنهم وأبناء الأسر بمبلغ يصل إلى نحو (100) ألف ريال.



يُشار إلى أن اللجنة كانت وخلال تلك الفترة قد أسهمت بالإفراج عن (131) نزيلاً من المطالبين بحقوق مالية بسجون منطقة الرياض بمبلغ إجمالي وقدره (8.068.703) ريال، إضافة إلى العديد من البرامج التوعوية والتدريبية لأسر النزلاء والمساهمة في البرامج المختلفة للنزلاء بالتنسيق مع السجون والإصلاحيات.



يُذكر أن لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض ((تراحم)) أُنشئت بقرار وزير الشؤون الاجتماعية في شهر المحرم من عام 1424هـ وخصصت ((تراحم)) حسابات بنكية لاستقبال التبرعات لنزلاء السجون وأسرهم والمفرج عنهم، وهي:

مصرف الراجحي:

(زكاة) 500608014444454 (صدقات) 500608014444447 (وقف) 500608014444462

مصرف البـــــلاد:



(زكاة) 999300000040024 (صدقات) 999300000040016 (وقف) 999300000040032





البنك العربي الوطني:



(زكاة) 0108033000000016 (صدقات) 0108033000000030 (وقف) 0108033000000023





أو من خلال تقديم التبرعات بشيكات تُسلم للجنة أو مكاتبها الإعلامية.