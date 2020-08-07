القارة السمراء تشهد زيادة بنسبة 24% من حالات الإصابة بـ"كورونا"

إفريقيا سجلت حتى اليوم 512499 إصابة و11930 وفاة

أعلن رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جون نكينغاسونغ زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 24 في المئة في القارة الإفريقية.

وقال إنه ينبغي زيادة فحوص فيروس كورونا المستجد وإلزام الناس باستخدام الكمامات، لإنقاذ أرواح البشر من خطر الجائحة.

وسجلت إفريقيا حتى اليوم 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة.

وقال نكينغاسونغ إن خمس دول إفريقية سجلت 71 في المئة من حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا والجزائر.