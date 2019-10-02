وفد جمعية السلامة المرورية يزور مصابي الحوادث بمستشفى الملك فهد بجدة

"مليباري": الزيارة زادت من عزيمتنا على تكثيف الجرعات التوعوية للمجتمع

زار عددٌ من أعضاء الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية يتقدمهم رئيسها الدكتور علي عثمان مليباري، اليوم الأربعاء، مصابي الحوادث المرورية المنومين بمستشفى الملك فهد بجدة.

وفي التفاصيل، كان في استقبال الوفد الدكتور عبدالرحمن بخش المشرف العام على مستشفى الملك فهد والعزيزية بجدة، والدكتورة خلود نبيل موسى مديرة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد بجدة، ووقف الوفد خلال الزيارة على الحالات الصحية للمصابين وآثارها، متمنين للمصابين عاجل الشفاء والسلامة.

وقام الدكتور مليباري وأعضاء الجمعية بتقديم ورود وهدايا عينية للمصابين، مع صادق الدعوات لهم بتمام الشفاء العاجل، وقدّم شهادتي شكر وتقدير للدكتور عبدالرحمن بخش والدكتورة خلود موسى، عرفانًا من الجمعية بدور المستشفى وإدارته في تسهيل ونجاح هذه الزيارة، وما وجده الوفد من تعاون كبير خلال الزيارة.

وعقب الزيارة، أوضح رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية أن هذه الزيارة تأتي في سياق مبادرة اجتماعية من قِبل الجمعية بهدف رفع الروح المعنوية لدى هؤلاء المصابين، مشيرًا إلى أن ما شاهده هو وأعضاء الجمعية من حالات خلال هذه الزيارة زاد من عزيمة الجمعية على تكثيف الجرعات التوعوية في كل قطاعات المجتمع بضرورة الإلمام بقواعد السلامة المرورية، تجنبًا للحوادث التي تنتهي إلى حالات كارثية لا سمح الله، مقدمًا شكره لأسرة مستشفى الملك فهد بجدة، وواعدًا بمزيد من التعاون بين الجمعية ومستشفى الملك فهد بجدة فيما يتصل بالسلامة المرورية.

من جانب آخر، قدم الدكتور عبدالرحمن رشيد بخش المشرف العام على مستشفى الملك فهد والعزيزية بجدة الشكر لوفد الجمعية على هذه الزيارة، واصفًا إياها بالزيارة الجميلة، مشيرًا إلى حاجة المجتمع إلى جهود الجمعية في إشاعة ثقافة السلامة المرورية، مبديًا استعداد المستشفى لعقد شراكات مثمرة مع الجمعية والمساعدة في كل برامجها بما يتوافق وسياسة المستشفى وإمكاناتها، وبما يخدم المجتمع.