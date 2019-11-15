جمعية السعودية للفصام تعقد مؤتمرًا صحفيًا لملتقاها العلمي الثالث

الأميرة سميرة الفيصل: 3 جلسات علمية و7 ورش ويستمر يومين

عقدت الجمعية السعودية للفصام بمدينة الرياض مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إقامة الملتقى العلمي الثالث "تحسين جودة حياة مرضى الفصام" بحضور سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام والمشرف العام على الملتقى وعددٍ من الإعلاميين.

وأوضحت الأميرة سميرة خلال المؤتمر الذي أداره الإعلامي جيلاني الشمراني، أن هناك عددًا من المحاضرات العلمية وورش العمل المتخصصة، والتي سيقوم بها نخبة متميزة من العلماء والمختصين، بواقع ثلاث جلسات علمية تمتد من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا في اليوم الأول، بينما ستكون في اليوم الثاني مخصصة لورش العمل وعددها سبع ورش وتمتد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 3,15 عصرًا.

وأبانت الأميرة الفيصل أن الورش مخصصة للممارسين في الصحة النفسية والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، حيث اعتمدت 16 ساعة كتعليم طبي مستمر، كما أن الحفل الختامي سيكون في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين المقبل، بتشريف وحضور الأمير محمد عبدالرحمن بن عبدالعزيز راعي هذا الملتقى.

واختتمت: "أدعو الله أن يخرج هذا اللقاء العلمي بتوصيات تفيد الوطن أولاً والمواطن، وتحقق رؤية المملكة 2030، الواعدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عراب الرؤية الطموحة، فنحن في أمس الحاجة إلى التوعية عن مرض الفصام، وهذه الجمعية هي أول جمعية للفصام في الوطن العربي والتي أسست في عام 1431هـ، وحققت الجمعية بفضل الله نجاحات متعددة، كإلحاق عددٍ من المستفيدين بالجامعات لإكمال دراستهم، وإيجاد مساكن لبعض المستفيدين، وكذلك تدريب الأسر، حيث يدرب أكثر من خمسمائة أسرة سنويًا.

وأبانت رئيسة اللجنة العلمية وعضو مجلس الإدارة عفاف اليوسف تفاصيل حلقات النقاش وورش العمل والمتحدثين خلال الملتقى المزمع إقامته مطلع الأسبوع المقبل، فيما أشار سعيد العجل رئيس مجلس إدارة صحافيي الوطن إلى الدور المهم للإعلام في دعم القطاع الثالث، واستشعار المسؤولية من قِبل الصحافيين لإبراز جهود جمعية الفصام وما تقدمه لهذه الفئة والتي تشكل قرابة 200 ألف حسب آخر الإحصائيات.

يُذكر أن الملتقى العلمي الثالث للفصام يأتي بالشراكة مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وبرعاية الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ويبدأ الملتقى الذي سيعقد في فندق الإنتركونتننتال أعماله الأسبوع القادم من 20 -21 / 3 / 1441هـ الموافق 17- 18 /11 / 2019م.