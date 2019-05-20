محافظ حفر الباطن يزور المرضى المنوَّمين بالمستشفى المركزي

تفقَّد مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب

قام الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، بزيارة المرضى المنومين في المستشفى المركزي، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة لهم، سائلاً الله - عز وجل - أن يمُنَّ عليهم بالشفاء العاجل.

وتفقَّد الأمير مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى حفر الباطن المركزي، واطلع على مراحل المشروع وكامل التجهيزات التي تمت.. مؤكدًا أن المشروع ذو أهمية وقيمة عالية، وسيُحدث نقلة نوعية في صحة المحافظة لخدمة المستفيدين.

كما شهد المحافظ توقيع عقدَيْن لشراكات مجتمعية، الأول بين صحة حفر الباطن ممثلة بمدير الشؤون الصحية ناصر الصافي، واللجنة الطبية الخيرية (معافى) ممثلة برئيس اللجنة الدكتور عبدالله المحيميد، ويهدف إلى استقطاب أطباء استشاريين في عدد من التخصصات الدقيقة للمحافظة.