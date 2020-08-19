بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية

أعلن نادي الأهلي ،اليوم الأربعاء ، تخلف لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجزائري يوسف بلايلي عن الحضور لموعد رحلة العودة إلى جدة ، مشيرًا إلى أنه ( أي الأهلي) سيتخذ إجراءات انضباطية مع اللاعب.

ونشر النادي بيانًا إعلاميًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :"تعذر حضور محترف الفريق الكروي الأول الجزائري يوسف بلايلي إثر تخلفه عن الحضور لموعد رحلة عودته إلى جدة يأتي ذلك على الرغم من تأمين طائرة خاصة والحصول على كل الموافقات النظامية من كل الجهات ذات العلاقة لنقله من الجزائر إلى جدة رفقة لاعب من نادي الشباب وإداري من نادي الوشم.

وفي ختام البيان أكدت إدارة النادي الأهلي أنها ستتخذ جميع الإجراءات الانضباطية والنظامية اللازمة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة.



