خنقوه بقطعة قماش.. السجن المؤبد لامرأتين ورجلين قتلوا سعوديًّا بالقاهرة

تَعَدوا عليه بالضرب وشدوا وثاقه مستخدمين أسلحة بيضاء ثم قاموا بسرقته

قضت محكمة الجنايات بالقاهرة، بمعاقبة 4 متهمين من الجنسية المصرية بقتل مواطن سعودي، بالسجن المؤبد.

وذكرت تقارير مصرية، أن الجناة رجلين وامرأتين، أعمارهم بين 19- 31 سنة، قاموا بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ بغرض السرقة.

وأشارت التقارير إلى أن الجناة قاموا بالتعدي عليه بالضرب، وشدوا وثاقه لشل مقاومته، مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء وأدوات أخرى؛ حيث قاموا بخنقه مستخدمين قطعة قماش، وسرقوا مبلغًا ماليًّا وبعض الممتلكات الخاصة بالمجني عليه.