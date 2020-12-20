واصل تنديده بالنتائج.. ترامب "على العهد": إنه التزوير الأكبر في تاريخ بلادنا

جاء بعد تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "المنتهية ولايته" مستمر في الطعن

واصل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب؛ تنديده بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب؛ في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أكبر تزوير للانتخابات في تاريخ بلادنا".

تأتي تغريدة ترامب بعد تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني؛ أن الرئيس المنتهية ولايته، مستمرٌ في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد المجمع الانتخابي -قبل أيام- أن منافسه الديمقراطي بايدن؛ هو الفائز بانتخابات نوفمبر، وبالتالي صار الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

ووفق "سكاي نيوز" قالت ماكناني: "لا يزال ترامب منخرطاً في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية".

وتابعت: "تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأميركي تواصل عملها بهذا الخصوص".

وأُعلن، الإثنين الفائت، فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدّد رسمياً الرئيس القادم للولايات المتحدة.