بمشاركة جهات رسمية..انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة رابغ

تضمنت أركاناً توعوية وتثقيفية

انطلقت بمحافظة رابغ، فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وذلك تحت عنوان "البيئة لنا ولأجيالنا".

وتضمنت فعاليات الأسبوع عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية، إضافة إلى فعالية توعوية إرشادية، خلال الأسبوع لرفع الوعي لدى المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد بن فواز الحربي، أن هناك حملة لجمع البذور البرية في النباه والشرى، بالإضافة إلى حملة توعية وتشجير في عدة مناطق بالمحافظة بمشاركة عدة جهات تطوعية مثل فريق عون التطوعي، بالإضافة إلى توزيع شتلات على المواطنين مع توزيع المنشورات التوعوية عبر الباركود للحفاظ على البيئة.

ودعت الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.