خلال الـ24 ساعة.. فلسطين تسجل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نسبة التعافي بلغت 95.9%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 وفاة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.0%، ونسبة الوفيات 1.1%.