ملك البحرين يتسلم قلادة "أبو بكر الصديق من منظمة "آركو"

في ظل توجيهاته لخدمة البشرية وتخفيف معاناة المتضررين

تسلم ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، قلادة "أبو بكر الصديق رضي الله عنه" من الطبقة الأولى، وذلك من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"؛ تقديراً لجهوده في خدمة الإنسانية، وتثميناً للدور البارز لمملكة البحرين في ظل توجيهاته السديدة لخدمة البشرية وتخفيف معاناة المتضررين من الأزمات والكوارث على الصعيد المحلي والصعيد الخارجي.

جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين للأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.

ورحب ملك البحرين بالجميع؛ وأعرب عن شكره وتقديره للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ مثنياً دورها في تعزيز العمل الإنساني العربي المشترك، ودعم وتنسيق جهود الجمعيات الوطنية العربية في المجالات الإنسانية والاغاثية على مستوى المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم؛ منوهاً في الوقت ذاته بالتعاون والتنسيق القائم بين جمعية الهلال الأحمر البحريني والمنظمة العربية في هذا الجانب.

وأكد على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام ورعاية للعمل الخيري الإنساني والتطوعي؛ معبرًا عن اعتزازه بسجل المملكة الحافل والمشرف ومبادراتها الرائدة في المجالات الإنسانية والخيرية والتي تجسد إيمان أبناء البحرين الكرام بقيم الخير والتكافل والتضامن النابعة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا البحرينية الأصيلة.

وثمن جهود جمعية الهلال الأحمر البحريني ورسالتها النبيلة وإسهاماتها في مجال العمل الإغاثي والإنساني ومساعدة اللاجئين والمنكوبين في مختلف الدول والتخفيف من معاناتهم وتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية الإنسانية؛ فضلاً عن نشر ثقافة العمل التطوعي بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل وروح التعاون والعطاء في المجتمع البحريني.

وأكد ملك البحرين على نهج المملكة الثابت والقائم على التعاون والتضامن مع الشعوب خصوصاً في الظروف الصعبة في إطار تعزيز الأخوة والروابط الإنسانية؛ متمنياً لرئيس وأعضاء المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر كل التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة خدمة للبشرية جمعاء.

يذكر أن قلادة "أبو بكر الصديق رضي الله عنه" من أرفع القلادات والأوسمة في مجال العمل الإنساني التي تمنحها "آركو" للمؤثرين في العمل الإنساني من قادة الدول العربية.