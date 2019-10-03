"تطوير": تواصلنا مع المسنّ المقعد في الأحساء لنقل ابنته

69 ألف طالب في المحافظة يستفيدون من خدمات النقل

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذي لوزارة التعليم، التواصل مع ولي الأمر المقعد بالأحساء للتمكن من تقديم خدمة النقل المدرسي الآمن والمريح للطالبة؛ إلا أنه أفاد برغبته الشخصية بتوصيل ابنته إلى مدرستها يوميًا؛ لقربها من منزله.



وتعتبر المدرسة مشمولة بخدمة النقل المدرسي التي تستفيد منها "165" طالبة، وبمقدور الطالبة الاستفادة من الخدمة في أي وقت عن طريق طلب الخدمة عبر نظام "نور".



وقالت الشركة التي تعمل في مجال تطوير قطاع النقل التعليمي والمسؤولة عن إدارة النقل والارتقاء بمستوى جودة خدماته: نؤكد الحرص على تقديم خدمة النقل المدرسي لجميع المدارس المشمولة بالخدمة، والتي تصل إلى 18 ألف مدرسة، ووفق العدد المخصص لكل مدرسة؛ حيث يصل عدد الطلبة الذين تقدم لهم الخدمة في جميع مناطق المملكة 1.2 مليون طالب وطالبة.



وأضافت: محافظة الأحساء ضمن المحافظات التي تستفيد من خدمات النقل التعليمي المقدّمة من خلال توفير الخدمة لأكثر من 69 ألف طالب وطالبة، تشمل التعليم العام وذوي الإعاقة.



وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً تحت عنوان "للعام الثاني.. مسن مقعد ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها" لمواطن مقعد بالأحساء يأخذ ابنته من وإلى المدرسة يومياً قبل أن يبادر فاعل خير بالتبرع له بسيارة ينقل بواسطتها ابنته.