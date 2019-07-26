انطلاق مهرجان العسل الأول بمحافظة "ميسان" الأحد المقبل

يسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة

من المقرر أن تنطلق مساء الأحد، فعاليات مهرجان العسل الأول بمحافظة ميسان بالمركز الحضاري بالمحافظة، برعاية من محافظ ميسان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمحافظة عبدالله بن حسن الفيفي.

وتشتهر محافظة ميسان بإنتاج أجود أنواع العسل كالسدر، والسمر، والضهيان، والطلح، والسلام، والقتادة، والمراعي، والمجرى، وغيرها من الأنواع.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان فيصل الخالدي: "إن رعاية محافظ ميسان للمهرجان تأتي تأكيداً على اهتمامه المستمر بكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية، وتعزيز الحركة الاقتصادية في محافظة ميسان".



وأضاف: "مهرجان العسل الأول سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة ميسان خاصة والمنطقة بوجه عام، من مقومات سياحية وزراعية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات؛ ومنها إنتاج العسل، وما تشتهر به جبال وأودية المنطقة من منتجات زراعية متنوعة".

من جانبه، أكد الراعي الرسمي للمهرجان، الشيخ عطية بن ختام، أن المحافظة تزخر بالكثير من مقومات زراعية وسياحية واستثمارية في شتى المجالات.

وأشاد، برعاية محافظ "ميسان" للمهرجان الذي يقام على أرض المحافظة، وما يترتب عليه من إنجازات تدفع بالتنمية، وتقوي الحركة الاقتصادية في المحافظة.

ويطلق على ميسان مسمى "دلوعة الغيم"، كما أسماها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وميسان في اللغة العربية، مأخوذة من ماس يميسو ميسن، وهو كناية عن التبختر والجمال، ذباب أرضهم النحل، وشراب أهلها العسل.