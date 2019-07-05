الهلال يمدد معسكره يومين.. و6 وديات تجهزه للموسم الجديد

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الجمعة تدريبات اعتيادية بمعسكره التحضيري المقام حالياً في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

واجتمع مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو مع اللاعبين، وفرض تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

و طبق رازفان تدريبات تكتيكية مخصصة للنواحي الدفاعية والهجومية، قبل أن يؤدي اللاعبون عدداً من التطبيقات الفنية المتنوعة.

واختتم الجهاز الفني مران اليوم الذي امتد لساعتين ونصف، بتدريبات تفكيك العضلات.

على صعيد منفصل اعتمد الجهاز الفني تمديد معسكر الفريق لمدة يومين إضافيين وخوض ست مباريات ودية خلال المعسكر حيث سيعود الفريق إلى الرياض 25 يوليو. وجاءت المباريات على النحو التالي:

الثلاثاء 9 يوليو:

الهلال - سبيتال النمساوي

السبت 13 يوليو:

الهلال - رابيد النمساوي

‏

الأربعاء 17 يوليو:

الهلال - بودافوكي المجري

الأحد 21 يوليو:

الهلال سيخوض مباراتين وديتين لم يتحدد الفريقان

الأربعاء 24 يوليو:

الهلال - اودينيزي الإيطالي