بعد إغلاق المنافذ.. "الشمراني" يقود مواجهة الاتحاد والشباب

في إياب نصف نهائي بطولة محمد السادس للأندية العربية

بعد تعذر وصول الحكم الجزائري مصطفى غربال، لقيادة إياب نصف نهائي بطولة محمد السادس للأندية والذي يجمع الاتحاد السعودي ونظيره الشباب في جدة، وذلك بسبب إغلاق المنافذ في السعودية خلال الفترة الحالية، وبالتالي أسند الاتحاد العربي قيادة المباراة للحكم السعودي ماجد الشمراني.

الجدير بالذكر أن المباراة التي ستجمع الاتحاد والشباب ستقام، في الرابع من يناير2021، فيما ينتهي تمديد إغلاق المنافذ، الأحد، أي قبل المواجهة بيوم واحد فقط، وبالتالي يصعب على الحكم الجزائري "غربال " وطاقمه الوصول للمملكة، وفق البروتوكولات الصحية.