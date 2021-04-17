كورونا في فلسطين.. 1618 إصابة جديدة و28 وفاة و1773 حالة تعافٍ

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فلسطين 28 حالة وفاة، و1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1773 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 172 مصابًا في غرف العناية المكثفة.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 06:21 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا في فلسطين.. 1618 إصابة جديدة و28 وفاة و1773 حالة تعافٍ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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سجلت فلسطين 28 حالة وفاة، و1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1773 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 172 مصابًا في غرف العناية المكثفة.

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