شاهد.. المتهورون في الأوقات المتأخرة بقبضة "المرور السري"

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية، تفاصيل مهمات ميدانية لوحدة المرور السرّي بالرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو جانباً من المهمات تضمنت ضبط متهورين يسيرون بسرعات جنونية داخل طرق الرياض في أوقات متأخرة من الليل.

واشتملت المهمات على ضبط مركبات تسير بسرعات عالية، ومركبات تسير دون لوحات ومخالفات متنوعة، تم اتخاذ اللازم حيالها.