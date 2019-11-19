رئيس "الترفيه": فعاليات "موسم الرياض" اجتذبت أكثر من 7.6 مليون زائر

قال إنه حقَّق قوة شرائية كبيرة عبر 100 فعالية موزَّعة على العاصمة

كشف تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، أن عدد زوار فعاليات "موسم الرياض" وصل إلى أكثر من 7 ملايين و600 ألف زائر حتى أسبوعه السادس، فيما حقق قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة التي تتجاوز 100 فعالية موزعة على أنحاء العاصمة الرياض.

وفي التفاصيل، قال "آل الشيخ" إن "موسم الرياض" حقق أرقامًا قياسية حتى الآن، مشيرًا إلى أن معرض "أنا عربية" حقق مبيعات تجاوزت 35 مليون ريال، فيما تجاوز عدد زائريه أكثر من 20 ألف زائر.

من جهة ثانية، أشار تقرير مالي لشبكة المدفوعات السعودية "مدى" إلى أن حجم المبيعات في منطقة "رياض ونتر وندلاند" وصل إلى 25 مليون ريال منذ تدشين فعاليات المنطقة حتى تاريخ 13 نوفمبر، وذلك عبر أكثر من 282 ألف عملية بنكية.

ويعد "موسم الرياض" الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ إذ أوجد حراكًا اقتصاديًّا لافتًا في العاصمة الرياض، وخيارات ترفيهية جاذبة للسياح من مختلف دول العالم، ولاسيما أن فعالياته جاءت متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والمراحل العمرية، وتنفَّذ في 12 موقعًا، منها 6 مواقع رئيسة، وأخرى مثلها فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة.