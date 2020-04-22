"الغذامي": أنوي صلاة التراويح متابعاً لإمام الحرم عبر الشاشة.. و"الغامدي": يجوز

رأى الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، جواز صلاة التراويح متابعاً لإمام الحرم عبر الشاشة، وقال: "تصح متابعة المأموم للإمام عبر وسائل النقل سماعاً أو رؤية لأن الاتمام ومتابعة الإمام حصل بذلك".



وكتب مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق، على حسابه في "تويتر" تعليقاً على تساؤل مغرد: "الذي أراه جواز ذلك وتصح المتابعة، متابعة المأموم للإمام عبر وسائل النقل سماعاً أو رؤية لأن الاتمام ومتابعة الإمام حصل بذلك، وقد قال الرسول: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، فالاقتداء بالإمام ومتابعته متحققة، وفي ذلك فضيلة. أما فضل الجماعة لا يحصل بتلك الصفة، إنما يحصل بالاجتماع عليها في المسجد".



وكان الأكاديمي والناقد الأدبي والثقافي الدكتور عبدالله الغذامي كتب تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "سنسمع التراويح من الحرم المكي، وستجمعنا كلنا حول البث المباشر، وعني فإني أنوي صلاة التراويح متابعاً لإمام الحرم عبر الشاشة بحول الله".