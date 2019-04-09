محافظ الحائط يرعى ختام أنشطة الكلية التقنية

أثنى على الجهود المتميزة وحثّ الجميع على بذل الجهد

اختتم فرع الكلية التقنية بمحافظة الحائط 250 كلم جنوب حائل، أنشطته وفعالياته للفصل التدريبي الثاني ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وذلك برعاية محافظ الحائط عودة العودة، وبحضور مشرف فرع الكلية المهندس نايف بن سعود الحربي، وعدد من مدراء الجهات الحكومية ورؤساء الأقسام التدريبية وأعضاء هيئة التدريب والهيئة الإدارية.

وأوضح مشرف الكلية أهمية الأنشطة اللامنهجية في صقل مواهب المتدربين وتنميتها، واستعرض الدعم الكبير الذي تجده الأنشطة من قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ إيمانًا منهم بأهميتها، مشيرًا إلى أن الفعاليات والأنشطة اللامنهجية من أفضل الأساليب المتطورة التي تمنح المتدرب فائدة وتنمّي لديه مهارات ترفع من كفاءته؛ حيث تسهم الأنشطة في تشجيعه وتحفيزه للمشاركة في المسابقات التي تنظم خارج أسوار الكلية، وكذلك لإثراء العملية التدريبية له في الكلية.

وذكر "الحربي" أن الكلية تحرص على التنوع في الفعاليات والأنشطة اللامنهجية لتصبح جاذبة للمتدرب؛ لما لها من دور مهم في تجديد حيويته ونشاطه الذي ينعكس إيجاباً على تحصيله التدريبي وإبعاده عن روتين التدريب.

وأثنى محافظ الحائط، في كلمة له، على الجهود المتميزة في الكلية، حاثّاً الجميع على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة في تأهيل كوادر وطنية مؤهلة لسد حاجة سوق العمل في القطاع الحكومي والخاص.

وقدّم شكره لمشرف الكلية وزملائه، مبدياً سعادته بما شاهده من جهود.

وفي نهاية الحفل افتتح المحافظ مركز الخدمات المساندة للمتدربين الذي يشتمل على المعمل المفتوح "التدريب الذاتي"، ونادي القراءة، والنادي التقني، ومركز الموهوبين، والمكتبة، والخدمة الذاتية.

وتم تسلم الجوائز للمتدربين الفائزين في المسابقات التي نظمها الفرع، كما تم تسليم شهادات الشكر للجهات التي تعاونت مع الفرع في أنشطته.