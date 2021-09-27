بالصور.. مسؤولون وأهالي يشاركون لجنة الأفلاج الاحتفال باليوم الوطني الـ91

تضمَّنت الفعاليات كلمات وقصائد وأناشيد وطنية وكلمة تهنئة للقيادة بالمناسبة الغالية

أقامت لجنة تنمية الأفلاج مساء اليوم الأحد حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ91، تنوعت فقراته وفعالياته، وشارك فيه مسؤولون وأهالي المحافظة.

وتضمنت فقرات الحفل الذي حضره مدير مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبيري، وراعي الحفل ناصر البازع، كلمات وقصائد وأناشيد وطنية، وكلمة لرئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، هنَّأ خلالها القيادة بهذه المناسبة الغالية على الجميع، كما تحدَّث عما تبذله الدولة من الغالي والنفيس لراحة المواطن، واستدامة التنمية والتطور حتى أصبحت السعودية في مصاف الدول المتقدمة، بل تفوقت على دول عالمية.

وأكد الحبشان خلال كلمته نعمة الأمن والأمان التي تحظى بها السعودية في ظل القيادة الرشيدة، وأهمية اللحمة الوطنية والمحافظة عليها.

من جهته، تحدَّث رئيس مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبيري بكلمة في الحفل، هنَّأ خلالها القيادة بمناسبة اليوم الوطني، وأثنى على جهود لجنة الأفلاج مشيدًا بجهود السعودية في تقديم ما يخدم المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة.

يُذكر أن هناك عددًا من الكيانات التابعة للجنة الأفلاج، منها نادي حوراء النسائي، وغيره من كيانات اللجنة، احتفلت بهذه المناسبة، وشاركت الأهالي والمجتمع في الاحتفالية بهذه المناسبة.



