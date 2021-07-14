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بالتعاون مع "الإسكان".. بحضور مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين ومنسوبي الجمعية

برعاية الأميرة سميرة الفرحان.. "احتواء" توزع 15 وحدة سكنية على مستفيديها

أقامت الجمعية السعودية للفصام "احتواء" حفل توزيع الوحدات السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان يوم أمس الثلاثاء وذلك بقاعة الحزم بالرياض في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن إجراءات احترازية تامة بحضور رئيس مجلس الإدارة الأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان آل سعود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة لمستفيدي الجمعية ومنسوبيها وعدد من الإعلاميين.



وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة الأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان آل سعود أن الجمعية تسعى لمساعدة المستفيدين من أسر الجمعية بعقد شراكات مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية للتسهيل على ذوي الفصام وأسرهم، واليوم نحتفل بتوزيع 15 وحدة سكنية على المحتاجين منها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتسليم مفاتيح الوحدات لهم ورسم البسمة والسعادة على وجوه المستفيدين.



كما عبرت عن شكرها لوزارة الإسكان على ما قدمته للجمعية من دعم وتسهيل حصول مستفيديها على وحدات سكنية مريحة سائلة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من دعم لكل محتاج في وطننا الغالي، فيما عبر عدد من المستفيدين عن فرحتهم باستلام مفاتيح السكن وامتنانهم لما تقوم به الجمعية من احتواء للمرضى وأسرهم مقدمين الشكر والتقدير للأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان على ما تبذله من جهد كبير في مساعدتهم سائلين المولى عز وجل أن يجزيها عنهم خير الجزاء وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة.