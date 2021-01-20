شديدة وتشمل "العاصمة".. كل ما تود معرفته عن موجة البرد التي تدهم أجواء المملكة

أجواء باردة وتكون درجات الحرارة حول ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة

كشفت آخر التوقعات الجوية، عن تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة، نهاية الأسبوع، بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

ويتوقع أن ندفع هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء / الخميس في عموم مناطق شمال المملكة ووسطها، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة / السبت، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة، وتكون درجات الحرارة حول ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكل الصقيع والجليد في مناطق: الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنوّرة ووصولاً حتى العاصمة الرياض، وفق موقع طقس العرب.

وكان قد توقع الباحث في المناخ والطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أنه من صباح اليوم الأربعاء، تقدم المنخفض الجوي الذي أصله قطبي ناحية الأطراف الشمالية من المملكة، ويعبر أجواءها ومتوقع أن ينتج عن ذلك بتدبير العزيز الحكيم التالي انخفاضٌ واضحٌ في درجات الحرارة، كما تشكل سحب بعضها مطراً على أجزاءٍ من: تبوك والشمالية والجوف.

وعن الأمطار المتوقعة، قال الحصيني: إن شاء الله، متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة على شمال تبوك وحقل والشمالية وأجزاءٍ من الجوف؛ تمتد الأمطار نواحي جازان، مع فرصة هطل ثلجي على مرتفعات تبوك بنسبة 30% أو مطر ثلجي قد يمتد نواحي أجزاءٍ من الشمالية ورياح نشطة مثيرة للأتربة عليها والشمالية الشرقية.