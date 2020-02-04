"الأرصاد": تأثر معظم المناطق بكتلة باردة حتى منتصف الأسبوع القادم

التوقعات تشير لكونها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم بأن المؤشرات الأولية للتوقعات لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن هذه التوقعات تأتي ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

الأرصاد غبار حالة الطقس

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04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 04:15 PM

التوقعات تشير لكونها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار

"الأرصاد": تأثر معظم المناطق بكتلة باردة حتى منتصف الأسبوع القادم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم بأن المؤشرات الأولية للتوقعات لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن هذه التوقعات تأتي ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

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