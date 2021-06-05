الكويت تؤكّد: الفساد جريمة خطيرة وآفة متغلغلة في المجتمعات ومنافية للقيم الأخلاقية

جدّدت التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحته

جدّدت دولة الكويت، أمس، التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ مؤكدة أهمية مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والآفة المتغلغلة في المجتمعات والمنافية للقيم الأخلاقية كافة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي؛ أمام الدورة الاستثنائية الـ 32 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.

وقال العتيبي؛ إن التعاون والعمل الجماعي واعتماد أطر شاملة ومتوازنة هي السبل المثلى لمواجهة المخاطر المتزايدة للفساد بهدف حماية المجتمعات وبناء الثقة بين الأفراد والحكومات ولا سيما بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي لا يزال كثير من الدول يعاني آثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة.

وأضاف، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي مرّ على دخولها حيز النفاذ ما يقارب عقدين من الزمان تعد حجر الأساس لمكافحة الفساد، داعياً إلى تجديد الالتزام وبذل مزيد من الجهود لمعالجة الثغرات المتبقية والصعوبات القائمة والمستجدة التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، مؤكداً أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية تقوّض سيادة القانون وتهدّد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول.

وبيّن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، أهمية تنفيذ أفضل الممارسات، وتحسين وبناء قدرات المؤسسات العامة في الدولة، في إطار تعزيز الحكم الرشيد، والحد من البيروقراطية، واتباع أفضل السبل لتعزيز المساءلة والمحاسبة، وعدم إفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب.