"رصانة" يتيح جميع أعداد "الدراسات الإيرانية" على موقعه مجاناً

أعلن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" عن إتاحة جميع أعداد مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عنه مجاناً على موقعه الإلكتروني، خدمةً منه للباحثين والمهتمين.
وتعـد المجلة نصف سنوية، علميَّة محكَّمة، تقدم دراسات تتناول القضايا والأفكار السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالشأن الإيراني، داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وفق معايير علمية وموضوعية، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتترجم دراساتها إلى اللغة الفارسية.
ويمكن الاطلاع على جميع أعداد المجلة عبر الروابط التالية:
اللغة العربية
اللغة الإنجليزية
اللغة الفارسيةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة
المجلة تتناول مختلف القضايا وفق معايير علمية وموضوعية
أعلن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" عن إتاحة جميع أعداد مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عنه مجاناً على موقعه الإلكتروني، خدمةً منه للباحثين والمهتمين.
وتعـد المجلة نصف سنوية، علميَّة محكَّمة، تقدم دراسات تتناول القضايا والأفكار السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالشأن الإيراني، داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وفق معايير علمية وموضوعية، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتترجم دراساتها إلى اللغة الفارسية.
ويمكن الاطلاع على جميع أعداد المجلة عبر الروابط التالية:
اللغة العربية
اللغة الإنجليزية
اللغة الفارسية