لافروف ينتقد "صفقة القرن" ويشدّد على دور "الرباعية" الدولية

أكّد استعداد موسكو للإسهام في إيجاد حلول للصراع بالمنطقة

شكّك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ في جدوى "صفقة القرن" الأمريكية كإطار للتسوية الشرق أوسطية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل عبر المفاوضات متعدّدة الأطراف تحت رعاية "الرباعية" الدولية.

وأشار لافروف؛ إلى أن المشروع الأمريكي يفترض حل جميع الملفات المحورية المتعلقة بتحديد "الوضع النهائي" للأراضي الفلسطينية، وهي الحدود والمستوطنات والقدس الشرقية واللاجئين، عن طريق تنازلات أحادية لمصلحة إسرائيل، وأضاف: "من المشكوك فيه أن يساعد مثل هذا الموقف على تحسين الوضع، بدليل أن الفلسطينيين رفضوا ما يسمّى صفقة القرن رفضاً قاطعاً".

ووفق "روسيا اليوم" أكّد لافروف؛ استعداد موسكو للإسهام في إيجاد حلول وسط للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في إطار الرباعية الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ضرورة إجراء مفاوضات متعدّدة الأطراف تحت رعاية دولية، هو ما ورد ذكره في البيان الختامي للاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول الجامعة العربية.