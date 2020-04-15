تفشي "كورونا" في بريطانيا قد يكون بلغ الذروة

"ويتي" قال: عدد الوفيات قد يتزايد مستقبلاً

ذكر كبير مستشاري الحكومة البريطانية في المجال الطبي كريس ويتي، اليوم (الأربعاء)، أن تفشي وباء فيروس كورونا بلغ الذروة في بريطانيا على الأرجح، لكن من السابق لأوانه بكثير التيقن من ذلك، وبدء التفكير في الخطوات التالية.

وأشار "ويتي" في مؤتمر صحفي تابعته "رويترز" إلى أن نقص الإحصائيات يعني أن عدد الوفيات قد يتزايد في الأيام القادمة.