"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع  سفير أنغولا

كان قد استقبله في مقر الوزارة بالرياض اليوم

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية أنغولا لدى المملكة فريدريكو كاردوسو.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 02:56 PM

كان قد استقبله في مقر الوزارة بالرياض اليوم

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع  سفير أنغولا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية أنغولا لدى المملكة فريدريكو كاردوسو.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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