أمانة الشرقية تضبط 172 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

نفّذت 2725 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات ذات العلاقة خلال يومين

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2725 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 172 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.