"الأرصاد" تنبّه: أمطار متوقعة على "جدة ورابغ وخليص"

تشمل الأجزاء الساحلية من مكة المكرّمة وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظات: جدة ورابغ وخليص، وتشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.