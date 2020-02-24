"الأرصاد" تنبّه: أمطار متوقعة على "جدة ورابغ وخليص"

تشمل الأجزاء الساحلية من مكة المكرّمة وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظات: جدة ورابغ وخليص، وتشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار خفيفة مكة المكرّمة

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24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 02:08 PM

تشمل الأجزاء الساحلية من مكة المكرّمة وتستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" تنبّه: أمطار متوقعة على "جدة ورابغ وخليص"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظات: جدة ورابغ وخليص، وتشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار خفيفة مكة المكرّمة

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