"الخارجية الأمريكية": نطلع شركاءنا بالخليج على تطورات الحوار مع إيران

أكدت: الانسحاب من الاتفاق النووي أعطاها حرية وأصبحت أكثر عدوانية

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم، العمل مع شركاء واشنطن للتوصل لاتفاق يمنع إيران من حيازة سلاح نووي وفقاً لـ"العربية نت".

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: "نطلع شركاءنا في دول الخليج على أي تقدم بشأن الحوار مع إيران".

وأضاف: "نتحدث عن أسابيع للموعد النهائي للمحادثات مع إيران"، مشيراً بأن الانسحاب من الاتفاق النووي أعطى إيران حرية وأصبحت أكثر عدوانية.

الموعد النهائي في أول فبراير

وكان دبلوماسي غربي كشف اليوم لوكالة "رويترز"، عن أن أول فبراير هو الموعد النهائي لمحادثات فيينا حول النووي الإيراني.

وأكد مصدران مطلعان على خطط البيت الأبيض في وقت سابق اليوم، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترى أن أسابيع فقط تفصلها عن الوصول لقرار حاسم بخصوص مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفق ما نقله موقع أكسيوس الإخباري.

أسابيع فقط

كما كشف المصدران أن "إدارة بايدن ترى أنها باتت مسألة أسابيع الآن قبل الوصول لنقطة القرار الحاسم: إما أن يتم التوصل لاتفاق وتعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، أو تنهار المحادثات وتتحرك الإدارة لفرض المزيد من الضغوط على إيران".

وأضاف المصدران أن إدارة بايدن حددت نهاية يناير أو أوائل فبراير موعدا نهائيا لاتخاذ قرار، وتنوي تكثيف رسائلها العامة بشأن إيران قبل ذلك.

وتخوض طهران منذ أبريل الماضي (2021) مباحثات في فيينا مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015.