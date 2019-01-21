"انتحاري" يقتل 5 أكراد ويصيب جنديين أميركيين شمال سوريا

استهدف رتلاً لقوات واشنطن

قتل خمسة مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وأصيب جنديان أميركيان، اليوم (الاثنين)، في تفجير انتحاري استهدف رتلاً للقوات الأميركية التابعة للتحالف الدولي في شمال شرق سوريا.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، قوله: "إن انتحارياً أقدم على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة مستهدفاً رتلاً للقوات الأميركية يرافقه مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يؤمنون الحماية له أثناء مروره بالقرب من منطقة الشدادي جنوب مدينة الحسكة".

وأوضح "عبدالرحمن" أن سيارة الانتحاري استهدفت مباشرة آلية تابعة لـ"قسد".

من جهته، ذكر شاهد عيان أن التفجير وقع بالقرب من حاجز للقوات الكردية أثناء مرور الرتل الأميركي.

وأشار الشاهد إلى أنه سمع تحليقاً للطيران في سماء المنطقة، إثر التفجير قبل أن يتم إغلاقها بالكامل من قبل المقاتلين الأكراد وإبعاد المدنيين عنها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد من التحالف الدولي أو من "قسد".

وقتل أربعة أميركيين، بالإضافة إلى عشرة مدنيين وخمسة مقاتلين من "قسد"، الأربعاء الماضي جراء تفجير انتحاري تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي استهدف مطعماً في مدينة منبج في شمال سوريا.