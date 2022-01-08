المملكة ترحب بالحوار بين الأطراف السودانية وتنوه بدور الأمم المتحدة وبعثتها لدعم المرحلة الانتقالية

أكدت دعمها لكل ما يحقق أمن وسلام ووحدة واستقرار وازدهار ونماء السودان

رحبت المملكة العربية السعودية بالحوار بين الأطراف السودانية، ونوهت بدور الأمم المتحدة، وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية.



وأكدت المملكة دعمها لكل ما يحقق أمن وسلام ووحدة واستقرار وازدهار ونماء جمهورية السودان الشقيقة.