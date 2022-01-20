وزير خارجية بولندا يستقبل سفير السعودية لدى بلاده ويستعرضان العلاقات الثنائية

بحثا سُبل تعزيز التعاون بين البلدَيْن في المجالات كافة

استقبل وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، في مقر الوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا، سعد بن صالح الصالح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.