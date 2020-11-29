شاهد.. مراحل الإنجاز والانتهاء بمشاريع تطوير الطرق المحورية والمجاورات السكنية بالدمام

بقيمة ١٢٧ مليون ريال ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز مشاريع تأهيل الطرق المحورية والمجاورات السكنية بالدمام، التي دشنها أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، أخيراً، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية، بقيمة ١٢٧ مليون ريال، والتي تأتي وفقاً لرؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وأنسنة الأحياء السكنية، التي تتوافق مع برنامج جودة الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في بيان صحافي، أن الأمانة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تأهيل الطرق المحورية بمدينة الدمام المرحلة الأولى الذي يهدف إلى ربط المنطقة المركزية بمنطقة الكورنيش عبر ثلاثة محاور رئيسة يتقاطع معها محوران عرضيان تم تصميمها جميعاً بحيث توفر حركة تنقل آمنة للمشاة ومزودة بأشجار الظل والشجيرات والمقاعد ومسارات لذوي الإعاقة البصرية.

وأشار الصفيان، إلى أن المحاور المستهدفة هي: المحور الأول شارع عبدالله بن رواحة، المحور الثاني الشارع التاسع، المحور الثالث الشارع الحادي عشر، المحور الرابع شارع الواقدي، المحور الخامس شارع سفيان بن وهب، حيث بدأ العمل بالمحور الأول بشارع عبدالله بن رواحة الرابط ما بين طريق الخليج العربي وطريق الأزدي، لافتاً الى أن نسبة الإنجاز بلغت ٧٣ % من أعماله.

وقال الصفيان، إن نسبة إنجاز العمل بالمحور الثاني بالشارع التاسع الرابط ما بين طريق الخليج وطريق الملك عبدالعزيز تتجاوز ٤٥ %، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل بجزء من المحور الخامس بشارع سفيان بن وهب من تقاطعه مع شارع عبدالله بن رواحة حتى تقاطعه مع الشارع الثامن عشر بنسبة إنجاز تصل الى ٥٠%، موضحا أنه من المتوقع أن يتم افتتاح هذه الشوارع في الربع الأول من عام ٢٠٢١ م، ويبلغ إجمالي أطوال هذه الشوارع (5000 متر طولي) وبإجمالي مساحة (145000 متر مربع) ويتضمن المشروع أعمال الإزالة والتسوية الترابية وأعمال السفلتة وأرصفة المشاة ومواقف السيارات، إضافة إلى أعمال شبكة الري والتشجير وأعمال الإنارة ومسار الدرّاجات.

وأبان أن المشروع يتضمن تنفيذ أرصفة مشاة من الجرانيت وبمساحة تقدر ب (40.000 متر مربع) مزودة بمسارات لذوي الإعاقة البصرية، كما يشمل المشروع زراعة أشجار ظل مختلفة الأنواع يصل عددها الى (1000 شجرة)، إضافة إلى زراعة نجيلة طبيعية ومغطيات تربة تصل مساحتها إلى (9500 متر مربع)، كما سيتم تركيب أعمدة للإنارة بعدد يفوق ٥٠٠ عمود إنارة تجميلي بارتفاع 5 أمتار مربعة.

وبدأت الأمانة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المجاورات السكنية في حي البديع وحي السلام، على عدة مراحل تتضمن إعادة رصف شوارع عرض (٨ م، ١٠ م، ١٢ م، ١٥ م، ٢٠ م) وتحويل شوارع ٨ أمتار إلى ممرات مشاة مع تزويدها بأشجار الظل ومقاعد، وكذلك تحويل شوارع ١٠ م، ١٢ م إلى شوارع مشتركة، توفير أرصفة مشاة مستمرة، توفير إنارة تجميلية، وتوفير ممرات آمنة للمساكن ومواقع الخدمات، التنوع في زراعة الأشجار والشجيرات لشوارع الأحياء.

وأكد محمد الصفيان، أن أمانة الشرقية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، وهي: توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية، وتحسين المشهد الحضري, إضافة الى عمليات المسح الميداني التي أطلقتها الأمانة أخيراً لمسح أحياء وشوارع المنطقة الشرقية وجمع بيانات الوضع الراهن وتحليلها وتوظيفها في رفع مستوى المشهد الحضري، واستخلاص الخطط لأعمال التنفيذ، واستعراض البيانات على لوحة قياس مؤشر الأداء بما يسهم في دعم إدارة التحكم في جميع عناصرها بجانب ووضع إستراتيجيات التنفيذ للنهوض والارتقاء بمستوى المشهد الحضري.